Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 1.818.360.035 Garanti Bankası 1.451.932.932 Odaş Elektrik 490.359.673 Petkim 469.907.281 Akbank 435.741.150 Yapı ve Kredi Bankası 431.389.676 Türk Hava Yolları 418.218.972 Tüpraş 397.272.117 Pegasus 320.265.055 ASELSAN 299.025.080 Şişe Cam 296.283.230 Turkcell 291.200.684 Vakıflar Bankası 290.323.421 Emlak Konut GMYO 285.797.734 Halkbank 255.734.979 Doğuş Otomotiv 227.499.642 Koç Holding 218.638.585 İş Bankası (C) 161.735.807 Türk Telekom 155.681.203 Doğan Holding 146.787.543 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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