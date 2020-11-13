Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|1.818.360.035
|Garanti Bankası
|1.451.932.932
|Odaş Elektrik
|490.359.673
|Petkim
|469.907.281
|Akbank
|435.741.150
|Yapı ve Kredi Bankası
|431.389.676
|Türk Hava Yolları
|418.218.972
|Tüpraş
|397.272.117
|Pegasus
|320.265.055
|ASELSAN
|299.025.080
|Şişe Cam
|296.283.230
|Turkcell
|291.200.684
|Vakıflar Bankası
|290.323.421
|Emlak Konut GMYO
|285.797.734
|Halkbank
|255.734.979
|Doğuş Otomotiv
|227.499.642
|Koç Holding
|218.638.585
|İş Bankası (C)
|161.735.807
|Türk Telekom
|155.681.203
|Doğan Holding
|146.787.543
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi