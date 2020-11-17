Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.857.858.707 Kardemir (D) 590.094.135 Emlak Konut GMYO 559.279.653 Akbank 442.035.004 Türk Hava Yolları 421.380.292 Yapı ve Kredi Bankası 399.624.601 Şişe Cam 291.408.561 Odaş Elektrik 288.230.678 Tüpraş 283.207.376 Eczacıbaşı İlaç 271.581.718 Bim Mağazalar 253.665.201 Petkim 239.058.074 Vakıflar Bankası 224.601.942 İş Bankası (C) 188.456.236 Turkcell 185.699.594 Pegasus 179.110.966 ASELSAN 179.058.867 Migros Ticaret 176.374.452 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 174.403.222 Koç Holding 171.151.684 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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