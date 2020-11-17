Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.857.858.707
|Kardemir (D)
|590.094.135
|Emlak Konut GMYO
|559.279.653
|Akbank
|442.035.004
|Türk Hava Yolları
|421.380.292
|Yapı ve Kredi Bankası
|399.624.601
|Şişe Cam
|291.408.561
|Odaş Elektrik
|288.230.678
|Tüpraş
|283.207.376
|Eczacıbaşı İlaç
|271.581.718
|Bim Mağazalar
|253.665.201
|Petkim
|239.058.074
|Vakıflar Bankası
|224.601.942
|İş Bankası (C)
|188.456.236
|Turkcell
|185.699.594
|Pegasus
|179.110.966
|ASELSAN
|179.058.867
|Migros Ticaret
|176.374.452
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|174.403.222
|Koç Holding
|171.151.684
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi