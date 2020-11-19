Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 2.167.819.556 Garanti Bankası 1.468.112.758 Yapı ve Kredi Bankası 840.354.772 Türk Hava Yolları 562.594.769 Petkim 484.788.921 Emlak Konut GMYO 416.666.738 Akbank 323.421.921 Gübre Fabrikaları 286.121.723 Ereğli Demir Çelik 258.167.814 Vakıflar Bankası 205.804.520 Aselsan 190.254.538 Turkcell 180.028.699 Pegasus 176.438.854 İş Bankası (C) 170.212.061 Odaş Elektrik 166.722.620 Doğuş Otomotiv 163.326.853 Şişe Cam 161.308.325 Tüpraş 156.672.094 Halkbank 142.878.391 Kerevitaş Gıda 100.757.213 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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