Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

19.11.2020 13:39
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKardemir (D)2.167.819.556Garanti Bankası1.468.112.758Yapı ve Kredi Bankası840.354.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D)2.167.819.556
Garanti Bankası1.468.112.758
Yapı ve Kredi Bankası840.354.772
Türk Hava Yolları562.594.769
Petkim484.788.921
Emlak Konut GMYO416.666.738
Akbank323.421.921
Gübre Fabrikaları286.121.723
Ereğli Demir Çelik258.167.814
Vakıflar Bankası205.804.520
Aselsan190.254.538
Turkcell180.028.699
Pegasus176.438.854
İş Bankası (C)170.212.061
Odaş Elektrik166.722.620
Doğuş Otomotiv163.326.853
Şişe Cam161.308.325
Tüpraş156.672.094
Halkbank142.878.391
Kerevitaş Gıda100.757.213
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Demir Çelik, 112, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


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