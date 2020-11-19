Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|2.167.819.556
|Garanti Bankası
|1.468.112.758
|Yapı ve Kredi Bankası
|840.354.772
|Türk Hava Yolları
|562.594.769
|Petkim
|484.788.921
|Emlak Konut GMYO
|416.666.738
|Akbank
|323.421.921
|Gübre Fabrikaları
|286.121.723
|Ereğli Demir Çelik
|258.167.814
|Vakıflar Bankası
|205.804.520
|Aselsan
|190.254.538
|Turkcell
|180.028.699
|Pegasus
|176.438.854
|İş Bankası (C)
|170.212.061
|Odaş Elektrik
|166.722.620
|Doğuş Otomotiv
|163.326.853
|Şişe Cam
|161.308.325
|Tüpraş
|156.672.094
|Halkbank
|142.878.391
|Kerevitaş Gıda
|100.757.213
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi