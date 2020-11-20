Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.953.001.529 Türk Hava Yolları 923.556.528 Kardemir (D) 906.051.709 Yapı ve Kredi Bank. 645.890.674 Akbank 445.852.072 Şişe Cam 425.874.543 Gübre Fabrik. 423.928.980 Tüpraş 361.927.188 Petkim 350.368.129 Vakıflar Bankası 276.020.215 Koza Altın 255.030.550 İpek Doğal Enerji 249.678.493 İş Bankası (C) 241.805.888 Koza Madencilik 232.060.851 Pegasus 228.228.768 Şekerbank 215.046.384 Koç Holding 207.562.258 Turkcell 189.310.835 Zorlu Enerji 163.456.690 Emlak Konut GMYO 161.715.506 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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