Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 1.759.943.932 Garanti Bankası 1.424.555.358 Türk Hava Yolları 841.722.996 Tüpraş 660.079.644 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 613.199.050 Şişe Cam 544.434.160 Petkim 454.679.322 Yapı ve Kredi Bankası 415.217.966 Emlak Konut GMYO 385.029.744 Gübre Fabrikaları 348.059.580 Sasa Polyester 306.040.949 Pegasus 290.063.660 Şekerbank 242.995.819 DO-CO 240.818.666 Otokar 225.731.687 Akbank 217.381.754 İş Bankası (C) 216.808.744 Ege Endüstri 216.258.977 Odaş Elektrik 193.624.559 İş Finansal Kiralama 186.047.706 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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