Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.527.388.077 Kardemir (D) 648.019.503 Gübre Fabrikaları 614.774.848 Petkim 594.126.444 Türk Hava Yolları 454.663.711 Tüpraş 449.175.077 Emlak Konut GMYO 430.199.045 Halk GMYO 376.777.070 Odaş Elektrik 340.006.033 Yapı ve Kredi Bankası 324.188.893 Akbank 313.027.830 Vakıflar Bankası 263.847.871 Şişe Cam 255.649.626 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 234.546.971 T. Halk Bankası 226.060.218 Selçuk Ecza Deposu 214.841.174 Pegasus 199.198.314 İş Bankası (C) 155.670.874 Çemtaş 155.157.116 Torunlar GMYO 154.983.235 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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