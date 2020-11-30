Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 1.126.280.307 Garanti Bankası 804.783.798 Petkim 514.654.390 Kardemir (D) 470.281.280 Türk Hava Yolları 378.828.318 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 365.663.958 Yapı ve Kredi Bankası 330.272.544 Şişe Cam 314.649.454 Akbank 304.308.603 Tüpraş 247.959.569 Bim Mağazalar 212.660.440 Pegasus 178.885.711 Migros Ticaret 176.060.917 Eczacıbaşı İlaç 171.405.550 Kerevitaş Gıda 170.347.633 Halkbank 169.530.129 Turkcell 160.068.762 Şok Marketler 145.331.434 Selçuk Ecza Deposu 143.416.070 Odaş Elektrik 140.561.233 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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