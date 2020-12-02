Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.122.143.218 Garanti Bankası 1.048.406.817 Şişe Cam 827.312.203 Kardemir (D) 737.727.964 Petkim 608.892.465 Emlak Konut GMYO 501.306.755 Selçuk Ecza Deposu 448.316.265 Pegasus 438.943.522 Yapı ve Kredi Bankası 393.187.402 Tüpraş 233.242.906 Doğan Holding 208.322.587 DO-CO 192.961.743 Akbank 174.850.544 Aselsan 161.120.766 Ereğli Demir Çelik 160.795.549 Ege Endüstri 149.802.590 Otokar 148.146.822 Odaş Elektrik 138.884.929 Vakıflar Bankası 138.004.866 Turkcell 123.040.639 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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