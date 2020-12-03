Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1.240.379.492 Garanti Bankası 830.244.397 Türk Hava Yolları 654.953.242 Kardemir (D) 570.124.192 Selçuk Ecza Deposu 492.280.297 Pegasus 387.935.601 Petkim 384.092.232 Emlak Konut GMYO 338.404.810 Türkiye Sigorta 275.999.479 Odaş Elektrik 232.997.492 Şişe Cam 215.442.816 Tüpraş 213.693.272 Akbank 203.308.303 Yapı ve Kredi Bankası 193.022.559 Halk GMYO 182.190.198 Vakıflar Bankası 153.842.860 İş Bankası (C) 132.192.300 Doğan Holding 117.135.278 Koza Altın 112.899.264 Karel Elektronik 104.151.496 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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