Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1.240.379.492
|Garanti Bankası
|830.244.397
|Türk Hava Yolları
|654.953.242
|Kardemir (D)
|570.124.192
|Selçuk Ecza Deposu
|492.280.297
|Pegasus
|387.935.601
|Petkim
|384.092.232
|Emlak Konut GMYO
|338.404.810
|Türkiye Sigorta
|275.999.479
|Odaş Elektrik
|232.997.492
|Şişe Cam
|215.442.816
|Tüpraş
|213.693.272
|Akbank
|203.308.303
|Yapı ve Kredi Bankası
|193.022.559
|Halk GMYO
|182.190.198
|Vakıflar Bankası
|153.842.860
|İş Bankası (C)
|132.192.300
|Doğan Holding
|117.135.278
|Koza Altın
|112.899.264
|Karel Elektronik
|104.151.496
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi