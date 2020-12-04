Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 881.662.248 Garanti Bankası 489.920.053 Petkim 375.345.943 Şişe Cam 361.634.578 Selçuk Ecza Deposu 352.608.922 Turkcell 281.077.420 Kardemir (D) 269.181.807 Türk Hava Yolları 249.048.970 Emlak Konut GMYO 247.654.072 Doğan Holding 206.455.398 Yapı ve Kredi Bankası 171.309.289 Ford Otosan 167.394.857 Türk Telekom 161.641.708 Tüpraş 153.791.248 Pegasus 153.340.419 Akbank 152.260.558 Halk GMYO 149.514.966 Odaş Elektrik 125.522.474 Eczacıbaşı İlaç 98.208.432 Vakıflar Bankası 92.180.714 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

LGBT karşıtlığıyla tanınan vekil, canlı yayında çıplak bir adamla kadraja girdi

Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek

Dünyanın dört gözle beklediği Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısında üretim yarıya düşürüldü

Müşterinin bıraktığı 2 bin dolarlık bahşişi alamayan garson için devreye patronu girip çek yazdı

Bursa'da PTT şubesinde silahlı soygun kameralara yansıdı

Dini nikahlı eşini baltayla öldüren kadın: Bana ve çocuklarıma zarar vereceğinden emindim

CHP'li Başarır kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan için suç duyurusunda bulunacak

İBB Başkanı İmamoğlu İngiliz gazetesine haber oldu: Erdoğan tedirginliği var