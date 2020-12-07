Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

07.12.2020 13:31
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiPetkim1.526.985.308Doğan Holding586.455.250Sasa Polyester533.125.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Petkim1.526.985.308
Doğan Holding586.455.250
Sasa Polyester533.125.098
Selçuk Ecza Deposu423.210.871
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası405.812.080
Garanti Bankası386.440.627
Türk Hava Yolları366.635.681
Tüpraş356.008.824
Şişe Cam266.175.246
Kardemir (D)264.284.787
Yapı ve Kredi Bankası220.973.638
Emlak Konut GMYO205.360.080
Odaş Elektrik203.611.826
Pegasus173.959.907
TAV Havalimanları167.211.290
Gübre Fabrikaları165.847.571
Eczacıbaşı İlaç154.343.194
Zorlu Enerji153.177.301
Akbank145.239.677
İpek Doğal Enerji135.874.861
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Petkim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


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