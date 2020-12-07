Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Petkim 1.526.985.308 Doğan Holding 586.455.250 Sasa Polyester 533.125.098 Selçuk Ecza Deposu 423.210.871 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 405.812.080 Garanti Bankası 386.440.627 Türk Hava Yolları 366.635.681 Tüpraş 356.008.824 Şişe Cam 266.175.246 Kardemir (D) 264.284.787 Yapı ve Kredi Bankası 220.973.638 Emlak Konut GMYO 205.360.080 Odaş Elektrik 203.611.826 Pegasus 173.959.907 TAV Havalimanları 167.211.290 Gübre Fabrikaları 165.847.571 Eczacıbaşı İlaç 154.343.194 Zorlu Enerji 153.177.301 Akbank 145.239.677 İpek Doğal Enerji 135.874.861 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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