Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Petkim 1.890.158.400 Kardemir (D) 933.843.902 Şişe Cam 808.896.116 Türk Hava Yolları 536.089.599 Ereğli Demir Çelik 467.121.527 Sasa Polyester 447.309.566 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 409.116.546 Tüpraş 385.024.559 Doğan Holding 338.466.399 Garanti Bankası 329.474.861 Selçuk Ecza Deposu 266.778.797 Pegasus 230.602.659 Emlak Konut GMYO 186.238.775 Turkcell 167.693.675 Koza Madencilik 139.046.357 Türk Telekom 135.606.193 Yapı ve Kredi Bankası 120.089.135 Odaş Elektrik 108.027.078 Kartonsan 105.144.486 Akbank 102.705.748 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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