Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Ereğli Demir Çelik 996.247.704 Şişe Cam 884.613.498 Petkim 880.498.769 Selçuk Ecza Deposu 656.936.059 Kardemir (D) 622.043.756 Garanti Bankası 566.264.717 Odaş Elektrik 400.992.401 Sasa Polyester 327.556.310 Emlak Konut GMYO 279.578.521 Türk Hava Yolları 233.198.998 Doğan Holding 212.219.372 Özak GMYO 169.402.657 Akbank 154.828.382 Arçelik 148.069.000 Tüpraş 146.144.951 Yapı ve Kredi Bankası 145.190.777 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 134.601.992 Doğuş Otomotiv 124.384.085 ASELSAN 121.950.466 Tofaş Oto Fabrikası 120.527.551 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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