Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

09.12.2020 13:31
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik996.247.704Şişe Cam884.613.498Petkim880.498.769Selçuk Ecza Deposu656.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Ereğli Demir Çelik996.247.704
Şişe Cam884.613.498
Petkim880.498.769
Selçuk Ecza Deposu656.936.059
Kardemir (D)622.043.756
Garanti Bankası566.264.717
Odaş Elektrik400.992.401
Sasa Polyester327.556.310
Emlak Konut GMYO279.578.521
Türk Hava Yolları233.198.998
Doğan Holding212.219.372
Özak GMYO169.402.657
Akbank154.828.382
Arçelik148.069.000
Tüpraş146.144.951
Yapı ve Kredi Bankası145.190.777
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası134.601.992
Doğuş Otomotiv124.384.085
ASELSAN121.950.466
Tofaş Oto Fabrikası120.527.551
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


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