Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.187.331.914 Kardemir (D) 1.123.834.504 Şişe Cam 929.300.200 Petkim 797.040.196 Odaş Elektrik 529.829.497 Doğan Holding 380.802.002 Selçuk Ecza Deposu 379.529.161 Tekfen Holding 359.038.279 Koza Madencilik 268.551.221 Yapı ve Kredi Bankası 225.623.325 Ereğli Demir Çelik 213.624.108 Türk Hava Yolları 198.031.346 Aselsan 191.247.807 Akbank 184.477.705 Tüpraş 174.690.186 Zorlu Enerji 162.172.790 İş Bankası (C) 132.919.140 Sasa Polyester 128.360.630 Türkiye Sigorta 124.781.902 Vakıflar Bankası 114.579.992 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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