Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

10.12.2020 13:27
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.187.331.914Kardemir (D)1.123.834.504Şişe Cam929.300.200Petkim797.040.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.187.331.914
Kardemir (D)1.123.834.504
Şişe Cam929.300.200
Petkim797.040.196
Odaş Elektrik529.829.497
Doğan Holding380.802.002
Selçuk Ecza Deposu379.529.161
Tekfen Holding359.038.279
Koza Madencilik268.551.221
Yapı ve Kredi Bankası225.623.325
Ereğli Demir Çelik213.624.108
Türk Hava Yolları198.031.346
Aselsan191.247.807
Akbank184.477.705
Tüpraş174.690.186
Zorlu Enerji162.172.790
İş Bankası (C)132.919.140
Sasa Polyester128.360.630
Türkiye Sigorta124.781.902
Vakıflar Bankası114.579.992
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Afgan gazeteci Malala Maiwand arabasında öldürüldü Erdoğan ve Aliyev, vasiyetini yerine getirdikleri Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Pfizer ve BioNTech aşı deneylerine katılan 38 bin kişiden 6'sı hayatını kaybetti Kürt Demokrat Partisi kuruldu iddiası gündem yaratmıştı! İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sözü törene damga vurdu: Mücadele daha bitmedi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sözü törene damga vurdu: Mücadele daha bitmedi         
12:46
Son Dakika! Bahçeli, korona aşısını ilk yaptıracaklar arasında yer alacak Son Dakika! Bahçeli, korona aşısını ilk yaptıracaklar arasında yer alacak         
12:16
Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden geldi: En az 3 bin 500 lira olmalı Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden geldi: En az 3 bin 500 lira olmalı         
11:49
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
İtalyanların efsane futbolcusu Paolo Rossi hayatını kaybetti İtalyanların efsane futbolcusu Paolo Rossi hayatını kaybetti         
11:01
Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek         
10:51
Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı         
10:20
Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti         
09:46
Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti         
09:21
Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek         
08:43
Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar         
08:41
Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok         
07:36
Serdar Ortaç'ın sevgilisinin Serdar Ortaç'ın sevgilisinin "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt olay yarattı         
02:20
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir         
23:13
Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü         
16:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 13:56:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei