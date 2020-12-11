Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 1.432.038.240 Petkim 851.868.423 Odaş Elektrik 688.886.324 Garanti Bankası 661.163.125 Tüpraş 509.769.657 Doğan Holding 414.496.425 ASELSAN 327.866.966 Kardemir (D) 319.597.360 Albaraka Türk 276.582.687 Türk Hava Yolları 275.785.397 Yapı ve Kredi Bankası 255.495.026 Ereğli Demir Çelik 247.380.140 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 234.859.038 Şekerbank 199.919.862 Akbank 198.975.645 Emlak Konut GMYO 198.807.178 Tümosan Motor ve Traktör 197.986.247 Arçelik 167.946.113 Sasa Polyester 164.848.070 Vakıflar Bankası 145.080.189 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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