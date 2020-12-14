Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 1.134.826.066 Türk Hava Yolları 837.089.033 Garanti Bankası 831.931.703 Kardemir (D) 823.032.348 Petkim 595.733.118 Tüpraş 503.262.875 Yapı ve Kredi Bankası 453.218.127 Odaş Elektrik 352.373.089 Arçelik 302.583.190 Pegasus 262.031.446 Ereğli Demir Çelik 244.183.347 Akbank 231.875.417 Doğan Holding 214.184.763 Vakıflar Bankası 201.911.242 ASELSAN 194.334.421 Albaraka Türk 189.419.563 Özak GMYO 178.787.037 Turkcell 161.429.141 Halkbank 151.979.990 İş Bankası (C) 147.762.255 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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