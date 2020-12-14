Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|1.134.826.066
|Türk Hava Yolları
|837.089.033
|Garanti Bankası
|831.931.703
|Kardemir (D)
|823.032.348
|Petkim
|595.733.118
|Tüpraş
|503.262.875
|Yapı ve Kredi Bankası
|453.218.127
|Odaş Elektrik
|352.373.089
|Arçelik
|302.583.190
|Pegasus
|262.031.446
|Ereğli Demir Çelik
|244.183.347
|Akbank
|231.875.417
|Doğan Holding
|214.184.763
|Vakıflar Bankası
|201.911.242
|ASELSAN
|194.334.421
|Albaraka Türk
|189.419.563
|Özak GMYO
|178.787.037
|Turkcell
|161.429.141
|Halkbank
|151.979.990
|İş Bankası (C)
|147.762.255
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi