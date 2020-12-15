Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|770.136.287
|Petkim
|727.464.627
|Odaş Elektrik
|662.753.780
|Halkbank
|662.164.497
|Kardemir (D)
|557.886.418
|Şişe Cam
|525.629.064
|Vakıflar Bankası
|389.617.171
|Aselsan
|365.043.645
|Tümosan Motor ve Traktör
|333.937.393
|Doğan Holding
|281.671.028
|Tüpraş
|280.680.774
|Türk Hava Yolları
|276.583.996
|Tekfen Holding
|274.517.600
|Yapı ve Kredi Bankası
|261.561.253
|Türkiye Sigorta
|185.189.015
|Albaraka Türk
|179.197.962
|Akbank
|178.757.580
|Bim Mağazalar
|175.023.287
|Özak GMYO
|162.935.321
|İpek Doğal Enerji
|157.683.787
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi