Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 770.136.287 Petkim 727.464.627 Odaş Elektrik 662.753.780 Halkbank 662.164.497 Kardemir (D) 557.886.418 Şişe Cam 525.629.064 Vakıflar Bankası 389.617.171 Aselsan 365.043.645 Tümosan Motor ve Traktör 333.937.393 Doğan Holding 281.671.028 Tüpraş 280.680.774 Türk Hava Yolları 276.583.996 Tekfen Holding 274.517.600 Yapı ve Kredi Bankası 261.561.253 Türkiye Sigorta 185.189.015 Albaraka Türk 179.197.962 Akbank 178.757.580 Bim Mağazalar 175.023.287 Özak GMYO 162.935.321 İpek Doğal Enerji 157.683.787 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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