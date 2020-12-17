Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 744.211.867 Garanti Bankası 729.784.655 Pegasus 645.549.167 İş GMYO 477.023.547 Şişe Cam 459.282.217 Odaş Elektrik 359.309.360 Turkcell 341.162.639 İş Finansal Kiralama 283.938.421 Tümosan Motor ve Traktör 276.457.428 Petkim 257.129.822 Kardemir (D) 247.242.072 Tüpraş 224.292.746 İpek Doğal Enerji 197.306.047 ASELSAN 177.687.317 Türk Telekom 177.368.470 Arçelik 176.135.139 Yapı ve Kredi Bankası 163.625.338 Doğan Holding 163.053.443 Akbank 162.514.998 Vakıflar Bankası 159.708.869 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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