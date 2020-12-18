Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 (Günlük) 18.12.2020 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.257.311.769 Pegasus 583.236.353 Emlak Konut GMYO 577.777.054 Turkcell 478.811.995 Garanti Bankası 363.110.722 TAV Havalimanları 294.568.021 Türkiye Sigorta 246.209.866 Net Holding 235.060.572 Kartonsan 221.365.854 Petkim 220.637.774 Doğan Holding 212.307.476 İş GMYO 197.988.702 Tüpraş 172.309.077 Kardemir (D) 172.206.107 Şişe Cam 171.644.608 Odaş Elektrik 164.713.005 Borusan Mannesmann 162.080.005 Vakıflar Bankası 145.495.725 Akbank 143.044.082 Oyak Çimento 140.010.922 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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