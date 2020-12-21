Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 961.322.883 Türkiye Sınai Kalkınma Bnakası 910.889.868 Türk Hava Yolları 865.708.956 Garanti Bankası 469.077.636 Emlak Konut GMYO 449.050.322 Pegasus 448.717.722 Şişe Cam 405.555.157 Tüpraş 365.490.697 Odaş Elektrik 332.831.505 Otokar 294.741.459 Turkcell 279.138.616 Petkim 239.529.676 Arçelik 216.830.104 TAV Havalimanları 204.028.169 Kardemir (D) 200.980.413 Akbank 192.241.014 Borusan Mannesmann 168.277.171 Bim Mağazalar 160.396.615 Doğan Holding 158.444.667 Yapı ve Kredi Bankası 151.037.070 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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