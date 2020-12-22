Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 788.911.833 Türk Hava Yolları 780.920.692 Odaş Elektrik 552.474.496 Petkim 479.607.172 Otokar 395.121.809 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 390.611.519 Pegasus 381.242.959 Kardemir (D) 362.460.842 Emlak Konut GMYO 287.531.409 Şişe Cam 277.191.667 Borusan Mannesmann 263.694.994 Ereğli Demir Çelik 261.118.807 Halk GMYO 256.017.276 Yapı ve Kredi Bankası 244.679.115 Akbank 243.988.191 Tüpraş 231.398.190 GSD Holding 214.051.725 Albaraka Türk 205.155.819 Aselsan 197.594.111 Kartonsan 177.903.282 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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