Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|788.911.833
|Türk Hava Yolları
|780.920.692
|Odaş Elektrik
|552.474.496
|Petkim
|479.607.172
|Otokar
|395.121.809
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|390.611.519
|Pegasus
|381.242.959
|Kardemir (D)
|362.460.842
|Emlak Konut GMYO
|287.531.409
|Şişe Cam
|277.191.667
|Borusan Mannesmann
|263.694.994
|Ereğli Demir Çelik
|261.118.807
|Halk GMYO
|256.017.276
|Yapı ve Kredi Bankası
|244.679.115
|Akbank
|243.988.191
|Tüpraş
|231.398.190
|GSD Holding
|214.051.725
|Albaraka Türk
|205.155.819
|Aselsan
|197.594.111
|Kartonsan
|177.903.282
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi