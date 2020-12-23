Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 617.769.057 Garanti Bankası 571.166.324 Oyak Çimento 394.769.065 Şişe Cam 392.774.836 Alarko Holding 319.182.618 Kartonsan 313.239.634 Emlak Konut GMYO 309.490.631 Türk Hava Yolları 308.022.881 Şekerbank 245.351.003 Borusan Mannesmann 235.018.095 Alarko GMYO 229.422.267 Halk GMYO 228.435.052 Odaş Elektrik 225.107.552 Otokar 223.354.563 Pegasus 210.710.666 Akbank 210.357.473 Kardemir (D) 205.359.483 Petkim 205.108.627 ASELSAN 182.190.667 Tüpraş 178.247.373 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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