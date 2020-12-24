Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 838.401.651 Eczacıbaşı İlaç 623.721.788 Şekerbank 620.995.347 Halk GMYO 503.442.904 Garanti Bankası 441.850.207 Petkim 440.042.669 Pegasus 304.996.018 Şişe Cam 239.726.127 Odaş Elektrik 223.874.426 Alarko GMYO 212.679.957 Emlak Konut GMYO 212.420.157 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 188.228.354 Borusan Mannesmann 186.902.606 Tüpraş 186.048.538 GSD Holding 179.378.296 Koza Altın 160.985.750 ASELSAN 160.023.890 TAV Havalimanları 154.869.232 DO-CO 147.640.688 Kardemir (D) 145.094.580 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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