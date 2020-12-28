Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Gübre Fabrikaları 960.324.430 Şişe Cam 847.470.051 Borusan Mannesmann 408.795.294 Koza Altın 330.011.409 Odaş Elektrik 278.731.459 Garanti Bankası 265.335.644 Tekfen Holding 254.357.237 Tüpraş 232.007.043 Türkiye Sigorta 222.703.154 Eczacıbaşı İlaç 216.991.543 Türk Hava Yolları 199.156.646 Petkim 179.962.565 Turkcell 173.426.627 Kardemir (D) 168.063.321 Vestel 167.613.668 Arçelik 161.457.639 Alarko Holding 156.543.430 Hektaş 150.727.911 İş Finansal Kiralama 148.497.534 Koza Madencilik 144.653.712 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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