Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Gübre Fabrikaları
|960.324.430
|Şişe Cam
|847.470.051
|Borusan Mannesmann
|408.795.294
|Koza Altın
|330.011.409
|Odaş Elektrik
|278.731.459
|Garanti Bankası
|265.335.644
|Tekfen Holding
|254.357.237
|Tüpraş
|232.007.043
|Türkiye Sigorta
|222.703.154
|Eczacıbaşı İlaç
|216.991.543
|Türk Hava Yolları
|199.156.646
|Petkim
|179.962.565
|Turkcell
|173.426.627
|Kardemir (D)
|168.063.321
|Vestel
|167.613.668
|Arçelik
|161.457.639
|Alarko Holding
|156.543.430
|Hektaş
|150.727.911
|İş Finansal Kiralama
|148.497.534
|Koza Madencilik
|144.653.712
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi