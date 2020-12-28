Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

28.12.2020 13:33
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGübre Fabrikaları960.324.430Şişe Cam847.470.051Borusan Mannesmann408.795.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Gübre Fabrikaları960.324.430
Şişe Cam847.470.051
Borusan Mannesmann408.795.294
Koza Altın330.011.409
Odaş Elektrik278.731.459
Garanti Bankası265.335.644
Tekfen Holding254.357.237
Tüpraş232.007.043
Türkiye Sigorta222.703.154
Eczacıbaşı İlaç216.991.543
Türk Hava Yolları199.156.646
Petkim179.962.565
Turkcell173.426.627
Kardemir (D)168.063.321
Vestel167.613.668
Arçelik161.457.639
Alarko Holding156.543.430
Hektaş150.727.911
İş Finansal Kiralama148.497.534
Koza Madencilik144.653.712
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Gübre Fabrikaları, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


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