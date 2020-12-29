Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

29.12.2020 13:41
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGübre Fabrikaları1.089.002.755Türk Hava Yolları789.422.815Sasa Polyester570.956.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Gübre Fabrikaları1.089.002.755
Türk Hava Yolları789.422.815
Sasa Polyester570.956.583
Kartonsan499.162.669
Kardemir (D)316.021.616
Garanti Bankası312.605.136
Otokar301.900.696
Pegasus287.708.690
Şişe Cam280.176.672
GSD Holding278.262.653
Petkim229.655.760
Tüpraş221.351.813
Odaş Elektrik217.720.967
Koza Altın215.284.476
Ege Endüstri186.287.126
Şekerbank159.525.526
Doğan Holding146.271.683
İş Bankası (C)136.310.493
Borusan Mannesmann125.674.223
Eczacıbaşı İlaç124.590.747
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Gübre Fabrikaları, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


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