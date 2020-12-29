Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Gübre Fabrikaları 1.089.002.755 Türk Hava Yolları 789.422.815 Sasa Polyester 570.956.583 Kartonsan 499.162.669 Kardemir (D) 316.021.616 Garanti Bankası 312.605.136 Otokar 301.900.696 Pegasus 287.708.690 Şişe Cam 280.176.672 GSD Holding 278.262.653 Petkim 229.655.760 Tüpraş 221.351.813 Odaş Elektrik 217.720.967 Koza Altın 215.284.476 Ege Endüstri 186.287.126 Şekerbank 159.525.526 Doğan Holding 146.271.683 İş Bankası (C) 136.310.493 Borusan Mannesmann 125.674.223 Eczacıbaşı İlaç 124.590.747 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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