Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Gübre Fabrikaları 1.340.380.379 ASELSAN 1.214.076.605 Halkbank 996.922.577 Garanti Bankası 959.178.808 Vakıflar Bankası 835.109.442 Odaş Elektrik 683.854.379 Kardemir (D) 471.642.867 Şişe Cam 435.283.502 Türk Hava Yolları 424.863.622 Akbank 390.356.306 Yapı ve Kredi Bankası 364.153.260 Ereğli Demir Çelik 363.586.141 Petkim 307.840.276 Koza Altın 287.095.334 Tüpraş 273.569.552 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 233.297.071 Turkcell 223.571.986 Emlak Konut GMYO 222.435.597 Otokar 185.317.988 Pegasus 179.744.980 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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