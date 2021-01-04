Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Gübre Fabrikaları 733.516.652 Koza Altın 618.160.984 Garanti Bankası 545.853.419 Emlak Konut GMYO 502.600.340 Şişe Cam 423.288.205 Koza Madencilik 350.532.526 Akbank 331.901.375 Yapı ve Kredi Bankası 318.257.254 Kardemir (D) 290.192.518 Karsan Otomotiv 248.731.057 Tüpraş 248.491.064 Turkcell 240.790.125 İpek Doğal Enerji 231.853.873 İş GMYO 216.359.037 Zorlu Enerji 209.624.442 Türk Hava Yolları 194.919.038 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 186.433.431 Otokar 174.517.896 ASELSAN 171.872.079 Petkim 161.699.643 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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