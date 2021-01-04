Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Gübre Fabrikaları
|733.516.652
|Koza Altın
|618.160.984
|Garanti Bankası
|545.853.419
|Emlak Konut GMYO
|502.600.340
|Şişe Cam
|423.288.205
|Koza Madencilik
|350.532.526
|Akbank
|331.901.375
|Yapı ve Kredi Bankası
|318.257.254
|Kardemir (D)
|290.192.518
|Karsan Otomotiv
|248.731.057
|Tüpraş
|248.491.064
|Turkcell
|240.790.125
|İpek Doğal Enerji
|231.853.873
|İş GMYO
|216.359.037
|Zorlu Enerji
|209.624.442
|Türk Hava Yolları
|194.919.038
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|186.433.431
|Otokar
|174.517.896
|ASELSAN
|171.872.079
|Petkim
|161.699.643
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi