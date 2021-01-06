Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|814.826.430
|Petkim
|734.359.458
|Gübre Fabrikaları
|634.104.267
|Turkcell
|610.521.054
|Tekfen Holding
|535.495.396
|Garanti Bankası
|511.571.301
|Kardemir (D)
|439.773.039
|Şişe Cam
|388.124.754
|Emlak Konut GMYO
|384.655.061
|Akbank
|369.245.561
|Tüpraş
|344.585.569
|Doğan Holding
|271.856.948
|Türk Hava Yolları
|270.822.118
|Şekerbank
|268.851.724
|Koza Altın
|247.260.766
|Otokar
|238.512.497
|Ereğli Demir Çelik
|224.455.665
|Vakıflar Bankası
|211.411.625
|Karsan Otomotiv
|207.266.357
|Yapı ve Kredi Bankası
|196.769.257
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi