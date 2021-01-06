Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 814.826.430 Petkim 734.359.458 Gübre Fabrikaları 634.104.267 Turkcell 610.521.054 Tekfen Holding 535.495.396 Garanti Bankası 511.571.301 Kardemir (D) 439.773.039 Şişe Cam 388.124.754 Emlak Konut GMYO 384.655.061 Akbank 369.245.561 Tüpraş 344.585.569 Doğan Holding 271.856.948 Türk Hava Yolları 270.822.118 Şekerbank 268.851.724 Koza Altın 247.260.766 Otokar 238.512.497 Ereğli Demir Çelik 224.455.665 Vakıflar Bankası 211.411.625 Karsan Otomotiv 207.266.357 Yapı ve Kredi Bankası 196.769.257 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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