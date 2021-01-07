Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 2.144.172.013 Garanti Bankası 600.234.503 ASELSAN 596.990.371 Akbank 426.832.277 Şekerbank 345.450.351 Vakıflar Bankası 336.464.912 Yapı ve Kredi Bankası 329.554.201 Tekfen Holding 328.036.274 Otokar 323.838.194 İhlas Gayrimenkul 314.532.086 Odaş Elektrik 302.271.526 Gübre Fabrikaları 282.032.758 Petkim 274.205.571 Şişe Cam 261.912.294 Türk Hava Yolları 243.620.842 Koza Altın 242.810.965 Doğan Holding 232.816.450 Ereğli Demir Çelik 215.458.550 Turkcell 209.600.530 Kardemir (D) 203.871.065 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Trump destekçilerinin Kongre baskınında en çok o dikkat çekti: Boynuzlu kürklü Q Shaman

Cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Aylardır kayıp olan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

Eğlence mekanındaki 40 kişi, polisi görünce kaçtıkları çatıda yakalandı

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi hakkında ilginç detay! İşin içinde Serdar Ortaç'ın da adı geçiyor

Son Dakika: Oylar tescillendi, Joe Biden resmen ABD'nin yeni başkanı

Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti

Kadın girişimci, borç parayla açtığı hırdavat dükkanından sonra fabrika sahibi oldu

Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor