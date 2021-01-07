Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|2.144.172.013
|Garanti Bankası
|600.234.503
|ASELSAN
|596.990.371
|Akbank
|426.832.277
|Şekerbank
|345.450.351
|Vakıflar Bankası
|336.464.912
|Yapı ve Kredi Bankası
|329.554.201
|Tekfen Holding
|328.036.274
|Otokar
|323.838.194
|İhlas Gayrimenkul
|314.532.086
|Odaş Elektrik
|302.271.526
|Gübre Fabrikaları
|282.032.758
|Petkim
|274.205.571
|Şişe Cam
|261.912.294
|Türk Hava Yolları
|243.620.842
|Koza Altın
|242.810.965
|Doğan Holding
|232.816.450
|Ereğli Demir Çelik
|215.458.550
|Turkcell
|209.600.530
|Kardemir (D)
|203.871.065
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi