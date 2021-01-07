Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

07.01.2021 13:31
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEmlak Konut GMYO2.144.172.013Garanti Bankası600.234.503ASELSAN596.990.371Akbank426.832.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO2.144.172.013
Garanti Bankası600.234.503
ASELSAN596.990.371
Akbank426.832.277
Şekerbank345.450.351
Vakıflar Bankası336.464.912
Yapı ve Kredi Bankası329.554.201
Tekfen Holding328.036.274
Otokar323.838.194
İhlas Gayrimenkul314.532.086
Odaş Elektrik302.271.526
Gübre Fabrikaları282.032.758
Petkim274.205.571
Şişe Cam261.912.294
Türk Hava Yolları243.620.842
Koza Altın242.810.965
Doğan Holding232.816.450
Ereğli Demir Çelik215.458.550
Turkcell209.600.530
Kardemir (D)203.871.065
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Emlak Konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


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