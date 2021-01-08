Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 868.573.774 Emlak Konut GMYO 665.534.045 Otokar 650.283.099 Petkim 520.740.693 Kardemir (D) 502.398.077 Garanti Bankası 482.558.437 Türk Hava Yolları 297.218.942 ASELSAN 279.819.644 Ereğli Demir Çelik 276.014.305 Gübre Fabrikaları 265.367.780 Doğan Holding 264.938.389 Sasa Polyester 262.367.269 Hektaş 261.313.913 Karsan Otomotiv 257.785.925 Akbank 246.693.098 Borusan Mannesmann 241.902.826 Turkcell 240.178.497 Türkiye Sigorta 177.303.791 Pegasus 175.335.601 İş Bankası (C) 169.794.819 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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