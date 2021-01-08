Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|868.573.774
|Emlak Konut GMYO
|665.534.045
|Otokar
|650.283.099
|Petkim
|520.740.693
|Kardemir (D)
|502.398.077
|Garanti Bankası
|482.558.437
|Türk Hava Yolları
|297.218.942
|ASELSAN
|279.819.644
|Ereğli Demir Çelik
|276.014.305
|Gübre Fabrikaları
|265.367.780
|Doğan Holding
|264.938.389
|Sasa Polyester
|262.367.269
|Hektaş
|261.313.913
|Karsan Otomotiv
|257.785.925
|Akbank
|246.693.098
|Borusan Mannesmann
|241.902.826
|Turkcell
|240.178.497
|Türkiye Sigorta
|177.303.791
|Pegasus
|175.335.601
|İş Bankası (C)
|169.794.819
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi