Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|888.887.027
|Turkcell
|580.718.975
|Koza Altın
|553.848.968
|Petkim
|487.711.118
|Şekerbank
|456.224.713
|ASELSAN
|439.980.161
|Kardemir (D)
|382.597.854
|Garanti Bankası
|343.292.819
|Şişe Cam
|323.638.274
|Hektaş
|313.765.493
|Sasa Polyester
|303.451.520
|Odaş Elektrik
|293.427.261
|Türk Hava Yolları
|272.999.222
|Otokar
|270.591.418
|Tekfen Holding
|260.087.834
|Ege Endüstri
|246.846.371
|Doğan Holding
|235.581.130
|Akbank
|229.626.399
|Tüpraş
|207.836.916
|Vakıflar Bankası
|188.676.721
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi