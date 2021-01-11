Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 888.887.027 Turkcell 580.718.975 Koza Altın 553.848.968 Petkim 487.711.118 Şekerbank 456.224.713 ASELSAN 439.980.161 Kardemir (D) 382.597.854 Garanti Bankası 343.292.819 Şişe Cam 323.638.274 Hektaş 313.765.493 Sasa Polyester 303.451.520 Odaş Elektrik 293.427.261 Türk Hava Yolları 272.999.222 Otokar 270.591.418 Tekfen Holding 260.087.834 Ege Endüstri 246.846.371 Doğan Holding 235.581.130 Akbank 229.626.399 Tüpraş 207.836.916 Vakıflar Bankası 188.676.721 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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