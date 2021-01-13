Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.637.965.705
|Şişe Cam
|1.276.618.634
|Turkcell
|806.084.118
|Petkim
|749.016.197
|Emlak Konut GMYO
|535.634.429
|Tekfen Holding
|522.947.660
|Koza Altın
|515.928.419
|Garanti Bankası
|492.869.476
|Otokar
|464.645.530
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|455.682.956
|Kardemir (D)
|362.567.228
|Karsan Otomotiv
|312.102.277
|Ford Otosan
|311.483.177
|Koza Madencilik
|303.266.665
|Doğan Holding
|295.398.860
|Pegasus
|251.694.574
|Tüpraş
|229.747.830
|Akbank
|213.003.291
|Odaş Elektrik
|212.017.499
|Ereğli Demir Çelik
|211.585.692
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi