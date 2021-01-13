Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.637.965.705 Şişe Cam 1.276.618.634 Turkcell 806.084.118 Petkim 749.016.197 Emlak Konut GMYO 535.634.429 Tekfen Holding 522.947.660 Koza Altın 515.928.419 Garanti Bankası 492.869.476 Otokar 464.645.530 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 455.682.956 Kardemir (D) 362.567.228 Karsan Otomotiv 312.102.277 Ford Otosan 311.483.177 Koza Madencilik 303.266.665 Doğan Holding 295.398.860 Pegasus 251.694.574 Tüpraş 229.747.830 Akbank 213.003.291 Odaş Elektrik 212.017.499 Ereğli Demir Çelik 211.585.692 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Galatasaray, Yeni Malatyaspor'dan Youssouf Ndayishimiye'nin transferini bitirmek üzere

Elon Musk bir günde 14 milyar dolar kaybetti, dünyanın en zengini yeniden Jeff Bezos oldu

Son Dakika! SinoVac'tan Türkiye'de de uygulanacak korona aşısıyla ilgili açıklama: Testler aşının güvenli ve etkili olduğunu kanıtlıyor

Karantinayı delmek isteyen kadın kocasına tasma takıp sokakta gezdi

Memur-Sen seyyanen zam talebini Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a iletti

Dün akşam saatlerinde et ve kemik parçalarının bulunduğu derede ikinci bir çantaya rastlandı

Kocasına yakalanan kadın, sevgilisiyle birlikte balkondan atlamıştı! Yasak aşk vahşetinin tanıkları konuştu

Bu kez yağacak sanki! İstanbul'un yanı başındaki Bolu tamamen beyaza büründü