Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.205.566.503 Doğan Holding 1.027.229.508 Turkcell 652.800.280 Şişe Cam 613.960.723 Otokar 510.040.168 Kardemir (D) 409.541.771 Koza Altın 396.787.864 Şekerbank 378.873.445 Garanti Bankası 362.257.544 Emlak Konut GMYO 343.392.142 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 338.130.226 Hektaş 316.978.894 Petkim 308.475.115 Tüpraş 293.829.401 Borusan Mannesmann 284.005.771 Alarko Holding 270.898.636 Halkbank 262.903.178 Vakıflar Bankası 261.552.016 Akbank 241.368.393 ASELSAN 220.529.562 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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