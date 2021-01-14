Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.205.566.503
|Doğan Holding
|1.027.229.508
|Turkcell
|652.800.280
|Şişe Cam
|613.960.723
|Otokar
|510.040.168
|Kardemir (D)
|409.541.771
|Koza Altın
|396.787.864
|Şekerbank
|378.873.445
|Garanti Bankası
|362.257.544
|Emlak Konut GMYO
|343.392.142
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|338.130.226
|Hektaş
|316.978.894
|Petkim
|308.475.115
|Tüpraş
|293.829.401
|Borusan Mannesmann
|284.005.771
|Alarko Holding
|270.898.636
|Halkbank
|262.903.178
|Vakıflar Bankası
|261.552.016
|Akbank
|241.368.393
|ASELSAN
|220.529.562
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi