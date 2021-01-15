Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

15.01.2021 13:53
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam1.302.465.407Emlak Konut GMYO1.062.108.200Doğan Holding949.667.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam1.302.465.407
Emlak Konut GMYO1.062.108.200
Doğan Holding949.667.972
Kardemir (D)763.635.698
Türk Hava Yolları736.728.896
Garanti Bankası556.868.835
Otokar424.589.803
Koza Altın401.537.122
Alarko Holding370.395.037
Turkcell351.498.982
Ereğli Demir Çelik342.023.198
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası328.155.904
Şekerbank300.508.108
Akbank290.775.677
Pegasus270.479.584
Petkim270.175.367
İhlas Gayrimenkul178.974.241
ASELSAN170.011.270
Hektaş166.393.618
Kordsa Teknik Tekstil152.789.110
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


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