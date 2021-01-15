Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 1.302.465.407 Emlak Konut GMYO 1.062.108.200 Doğan Holding 949.667.972 Kardemir (D) 763.635.698 Türk Hava Yolları 736.728.896 Garanti Bankası 556.868.835 Otokar 424.589.803 Koza Altın 401.537.122 Alarko Holding 370.395.037 Turkcell 351.498.982 Ereğli Demir Çelik 342.023.198 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 328.155.904 Şekerbank 300.508.108 Akbank 290.775.677 Pegasus 270.479.584 Petkim 270.175.367 İhlas Gayrimenkul 178.974.241 ASELSAN 170.011.270 Hektaş 166.393.618 Kordsa Teknik Tekstil 152.789.110 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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