Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|1.302.465.407
|Emlak Konut GMYO
|1.062.108.200
|Doğan Holding
|949.667.972
|Kardemir (D)
|763.635.698
|Türk Hava Yolları
|736.728.896
|Garanti Bankası
|556.868.835
|Otokar
|424.589.803
|Koza Altın
|401.537.122
|Alarko Holding
|370.395.037
|Turkcell
|351.498.982
|Ereğli Demir Çelik
|342.023.198
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|328.155.904
|Şekerbank
|300.508.108
|Akbank
|290.775.677
|Pegasus
|270.479.584
|Petkim
|270.175.367
|İhlas Gayrimenkul
|178.974.241
|ASELSAN
|170.011.270
|Hektaş
|166.393.618
|Kordsa Teknik Tekstil
|152.789.110
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi