Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 2.225.303.473 Türk Hava Yolları 1.280.240.070 Kardemir (D) 1.131.728.842 Doğan Holding 905.839.484 Koza Altın 543.158.534 Petkim 516.300.899 Emlak Konut GMYO 465.205.585 Garanti Bankası 457.905.250 Ereğli Demir Çelik 407.206.424 Turkcell 331.336.055 Pegasus 330.959.496 TAV Havalimanları 316.587.319 Karsan Otomotiv 298.123.936 Alkim Kimya 282.969.475 Tüpraş 280.806.113 Yapı ve Kredi Bankası 232.709.531 Ford Otosan 230.537.758 Otokar 227.177.459 Tekfen Holding 185.320.404 Halk GMYO 176.351.248 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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