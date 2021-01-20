Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 758.774.132 Doğan Holding 617.754.141 Karsan Otomotiv 543.366.574 Şişe Cam 501.708.403 Tüpraş 493.164.924 Garanti Bankası 488.512.687 Kardemir (D) 487.819.683 Otokar 468.393.248 Migros Ticaret 453.095.646 Türk Hava Yolları 448.084.487 Emlak Konut GMYO 419.041.918 Gübre Fabrikaları 358.465.150 Koza Altın 346.226.901 Petkim 298.619.469 Turkcell 290.625.344 Akbank 279.159.124 Alkim Kimya 269.866.162 Aygaz 269.549.680 Net Holding 234.592.017 Yapı ve Kredi Bankası 226.760.738 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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