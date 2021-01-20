Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|758.774.132
|Doğan Holding
|617.754.141
|Karsan Otomotiv
|543.366.574
|Şişe Cam
|501.708.403
|Tüpraş
|493.164.924
|Garanti Bankası
|488.512.687
|Kardemir (D)
|487.819.683
|Otokar
|468.393.248
|Migros Ticaret
|453.095.646
|Türk Hava Yolları
|448.084.487
|Emlak Konut GMYO
|419.041.918
|Gübre Fabrikaları
|358.465.150
|Koza Altın
|346.226.901
|Petkim
|298.619.469
|Turkcell
|290.625.344
|Akbank
|279.159.124
|Alkim Kimya
|269.866.162
|Aygaz
|269.549.680
|Net Holding
|234.592.017
|Yapı ve Kredi Bankası
|226.760.738
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi