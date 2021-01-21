Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 1.139.778.322 Garanti Bankası 917.495.710 Karsan Otomotiv 649.440.726 Şişe Cam 466.291.029 Türk Hava Yolları 450.611.612 Akbank 430.580.401 Kardemir (D) 421.049.348 Yapı ve Kredi Bankası 377.201.541 Halk GMYO 342.927.073 Odaş Elektrik 334.373.070 Koza Altın 305.540.369 Migros Ticaret 300.852.572 Doğuş Otomotiv 281.363.896 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 264.932.785 Şekerbank 226.561.047 Petkim 222.399.945 ASELSAN 214.123.151 Gübre Fabrikaları 201.426.069 İhlas Gayrimenkul 198.366.623 Doğan Holding 197.023.559 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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