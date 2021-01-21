Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|1.139.778.322
|Garanti Bankası
|917.495.710
|Karsan Otomotiv
|649.440.726
|Şişe Cam
|466.291.029
|Türk Hava Yolları
|450.611.612
|Akbank
|430.580.401
|Kardemir (D)
|421.049.348
|Yapı ve Kredi Bankası
|377.201.541
|Halk GMYO
|342.927.073
|Odaş Elektrik
|334.373.070
|Koza Altın
|305.540.369
|Migros Ticaret
|300.852.572
|Doğuş Otomotiv
|281.363.896
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|264.932.785
|Şekerbank
|226.561.047
|Petkim
|222.399.945
|ASELSAN
|214.123.151
|Gübre Fabrikaları
|201.426.069
|İhlas Gayrimenkul
|198.366.623
|Doğan Holding
|197.023.559
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi