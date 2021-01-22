Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 933.688.822 Karsan Otomotiv 726.755.711 Koza Altın 675.153.319 Kardemir (D) 515.605.367 Şişe Cam 479.723.757 Emlak Konut GMYO 472.750.164 Türk Hava Yolları 430.303.373 Halk GMYO 428.184.218 Akbank 365.088.697 Turkcell 287.572.975 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 287.038.281 Odaş Elektrik 251.254.284 Yapı ve Kredi Bankası 249.661.258 ASELSAN 246.414.757 Petkim 240.928.334 Ereğli Demir Çelik 234.472.498 Vakıflar Bankası 223.667.198 Doğan Holding 222.954.772 Arçelik 213.823.284 Zorlu Enerji 211.196.374 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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