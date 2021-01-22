Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|933.688.822
|Karsan Otomotiv
|726.755.711
|Koza Altın
|675.153.319
|Kardemir (D)
|515.605.367
|Şişe Cam
|479.723.757
|Emlak Konut GMYO
|472.750.164
|Türk Hava Yolları
|430.303.373
|Halk GMYO
|428.184.218
|Akbank
|365.088.697
|Turkcell
|287.572.975
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|287.038.281
|Odaş Elektrik
|251.254.284
|Yapı ve Kredi Bankası
|249.661.258
|ASELSAN
|246.414.757
|Petkim
|240.928.334
|Ereğli Demir Çelik
|234.472.498
|Vakıflar Bankası
|223.667.198
|Doğan Holding
|222.954.772
|Arçelik
|213.823.284
|Zorlu Enerji
|211.196.374
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi