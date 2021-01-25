Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

25.01.2021 13:37
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiPetkim1.011.645.469Koza Altın863.421.197Karsan Otomotiv776.100.939Garanti Bankası563.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Petkim1.011.645.469
Koza Altın863.421.197
Karsan Otomotiv776.100.939
Garanti Bankası563.719.374
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası536.227.290
Eczacıbaşı İlaç529.577.852
Kardemir (D)463.973.777
Odaş Elektrik402.339.364
Migros Ticaret368.541.389
Türk Hava Yolları326.185.789
GSD Holding322.689.963
Turkcell318.252.036
Emlak Konut GMYO312.966.991
Şişe Cam292.020.906
Yapı ve Kredi Bankası256.739.325
Otokar248.308.902
Aksa Enerji231.941.168
Akbank231.076.281
Halk GMYO230.074.523
İhlas Gayrimenkul228.097.729
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Petkim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı Bir kütükle mucize keşif! 160 milyon yıllık fosil ağaç kalıntıları bulundu Ölümüne sebep olduğu adamı değil, aracını kontrol ederek olay yerinden kaçtı SGK prim yapılandırmasında başvuru sayısı 1 milyon 428 bin oldu Kağıt toplayıcısı, 2'si kadın 3 yabancı uyruklu şahsı art arda bıçakladı Sosyal deney sırasında söyledikleri yüreklere dokundu! Herkes bu çocuğu arıyor Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı Son Dakika: Esnaf ve sanatkarların faiz destekli kredilerinde 6 aylık taksitleri ertelenecek
Chelsea, Lampard'ı kovarak yerine Thomas Tuchel'i getirecek Chelsea, Lampard'ı kovarak yerine Thomas Tuchel'i getirecek         
14:08
Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kaçırılan 15 denizciyle ilgili açıklama: Şu ana kadar korsanlardan bir haber yok Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kaçırılan 15 denizciyle ilgili açıklama: Şu ana kadar korsanlardan bir haber yok         
13:49
Fenerbahçe, İrfan Can için Başakşehir'le görüşmek adına mektup yolladı Fenerbahçe, İrfan Can için Başakşehir'le görüşmek adına mektup yolladı         
13:34
Fransız gazetesinde dikkat çeken manşet: Erdoğan Paris'e 3 saat uzaklıkta Osmanlı İmparatorluğu kuruyor Fransız gazetesinde dikkat çeken manşet: Erdoğan Paris'e 3 saat uzaklıkta Osmanlı İmparatorluğu kuruyor         
13:22
Güney Koreli ünlü rapçi Heon-cheol evinde ölü bulundu Güney Koreli ünlü rapçi Heon-cheol evinde ölü bulundu         
13:09
Bakan Koca yeni aşamaya geçildiğini duyurdu! 80 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanıyor Bakan Koca yeni aşamaya geçildiğini duyurdu! 80 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanıyor         
12:40
Mesut Özil'in Fenerbahçe'den 3.8 milyon eurodan daha az kazanacağı kesinleşti Mesut Özil'in Fenerbahçe'den 3.8 milyon eurodan daha az kazanacağı kesinleşti         
12:11
Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu         
12:02
Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı         
11:50
14 yaşındaki kıza yapılan iğrenç istismar 14 yaşındaki kıza yapılan iğrenç istismar "Anne beni en yakınından koruyamadın" notuyla ortaya çıktı         
11:33
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı değil Başbakan olmak istiyor Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı değil Başbakan olmak istiyor         
11:18
"Estetiğim yok" diyen Defne'yi gençlik fotoğrafları yalancı çıkarttı         
10:56
Gizli kamera görüntüleri, yatalak kadına şiddet uygulayan bakıcıyı ele verdi Gizli kamera görüntüleri, yatalak kadına şiddet uygulayan bakıcıyı ele verdi         
10:45
Uludağ'daki maskesiz mesafesiz parti görüntüleri, kısıtlamada evde kalan vatandaşların tepkisini çekti Uludağ'daki maskesiz mesafesiz parti görüntüleri, kısıtlamada evde kalan vatandaşların tepkisini çekti         
10:25
Profesör Profesör "Koronavirüsten daha tehlikeli" deyip uyardı: Yakın gelecekte hem içme hem de kullanma suyu sorunu yaşayacağız         
09:54
Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı         
09:46
Ebru Polat dekoltesini eleştirip kendisine Ebru Polat dekoltesini eleştirip kendisine "Ortalık malı" diyen takipçisine fena patladı         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2021 14:22:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei