Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Petkim 1.011.645.469 Koza Altın 863.421.197 Karsan Otomotiv 776.100.939 Garanti Bankası 563.719.374 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 536.227.290 Eczacıbaşı İlaç 529.577.852 Kardemir (D) 463.973.777 Odaş Elektrik 402.339.364 Migros Ticaret 368.541.389 Türk Hava Yolları 326.185.789 GSD Holding 322.689.963 Turkcell 318.252.036 Emlak Konut GMYO 312.966.991 Şişe Cam 292.020.906 Yapı ve Kredi Bankası 256.739.325 Otokar 248.308.902 Aksa Enerji 231.941.168 Akbank 231.076.281 Halk GMYO 230.074.523 İhlas Gayrimenkul 228.097.729 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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