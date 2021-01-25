Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|1.011.645.469
|Koza Altın
|863.421.197
|Karsan Otomotiv
|776.100.939
|Garanti Bankası
|563.719.374
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|536.227.290
|Eczacıbaşı İlaç
|529.577.852
|Kardemir (D)
|463.973.777
|Odaş Elektrik
|402.339.364
|Migros Ticaret
|368.541.389
|Türk Hava Yolları
|326.185.789
|GSD Holding
|322.689.963
|Turkcell
|318.252.036
|Emlak Konut GMYO
|312.966.991
|Şişe Cam
|292.020.906
|Yapı ve Kredi Bankası
|256.739.325
|Otokar
|248.308.902
|Aksa Enerji
|231.941.168
|Akbank
|231.076.281
|Halk GMYO
|230.074.523
|İhlas Gayrimenkul
|228.097.729
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi