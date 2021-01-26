Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|1.173.955.671
|Garanti Bankası
|1.087.168.265
|Koza Altın
|887.158.316
|Karsan Otomotiv
|721.455.614
|Kardemir (D)
|492.089.313
|Odaş Elektrik
|433.789.403
|Akbank
|428.480.110
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|400.347.675
|Petkim
|388.562.846
|Migros Ticaret
|355.568.651
|Arçelik
|341.980.728
|Doğan Holding
|340.398.339
|Şişe Cam
|338.653.115
|Şekerbank
|331.050.727
|Türk Hava Yolları
|317.943.781
|İhlas Gayrimenkul
|274.561.413
|Yapı ve Kredi Bankası
|267.868.072
|İş Finansal Kiralama
|266.725.914
|Aksa Enerji
|248.456.327
|Türkiye Sigorta
|247.766.811
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi