Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 1.173.955.671 Garanti Bankası 1.087.168.265 Koza Altın 887.158.316 Karsan Otomotiv 721.455.614 Kardemir (D) 492.089.313 Odaş Elektrik 433.789.403 Akbank 428.480.110 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 400.347.675 Petkim 388.562.846 Migros Ticaret 355.568.651 Arçelik 341.980.728 Doğan Holding 340.398.339 Şişe Cam 338.653.115 Şekerbank 331.050.727 Türk Hava Yolları 317.943.781 İhlas Gayrimenkul 274.561.413 Yapı ve Kredi Bankası 267.868.072 İş Finansal Kiralama 266.725.914 Aksa Enerji 248.456.327 Türkiye Sigorta 247.766.811 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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