Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Odaş Elektrik
|960.735.809
|Emlak Konut GMYO
|904.250.625
|Kardemir (D)
|704.900.298
|Garanti Bankası
|691.532.666
|Karsan Otomotiv
|592.688.472
|Doğan Holding
|503.723.850
|Turkcell
|390.055.055
|Şişe Cam
|365.698.555
|Tekfen Holding
|349.778.415
|Petkim
|278.700.029
|Koza Altın
|271.062.298
|Akbank
|263.715.580
|T.S.K.B.
|251.319.399
|İş Fin.Kir.
|248.454.574
|Aselsan
|222.081.810
|Yapı ve Kredi Bank.
|213.822.052
|Şekerbank
|208.881.742
|Migros Ticaret
|205.344.251
|Türk Hava Yolları
|203.168.610
|Kartonsan
|200.841.569
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi