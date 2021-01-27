Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Odaş Elektrik 960.735.809 Emlak Konut GMYO 904.250.625 Kardemir (D) 704.900.298 Garanti Bankası 691.532.666 Karsan Otomotiv 592.688.472 Doğan Holding 503.723.850 Turkcell 390.055.055 Şişe Cam 365.698.555 Tekfen Holding 349.778.415 Petkim 278.700.029 Koza Altın 271.062.298 Akbank 263.715.580 T.S.K.B. 251.319.399 İş Fin.Kir. 248.454.574 Aselsan 222.081.810 Yapı ve Kredi Bank. 213.822.052 Şekerbank 208.881.742 Migros Ticaret 205.344.251 Türk Hava Yolları 203.168.610 Kartonsan 200.841.569 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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