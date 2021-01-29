Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Gübre Fabrikaları
|1.341.428.450
|Garanti Bankası
|820.242.588
|Karsan Otomotiv
|659.471.991
|Emlak Konut GMYO
|548.454.286
|Koza Altın
|548.130.017
|Kardemir (D)
|539.193.354
|Doğan Holding
|524.088.840
|Şişe Cam
|460.335.013
|Türk Hava Yolları
|455.383.423
|Odaş Elektrik
|402.550.269
|Petkim
|355.188.788
|Otokar
|323.292.864
|Turkcell
|242.975.462
|Akbank
|222.848.384
|Kartonsan
|189.034.475
|Hektaş
|185.817.779
|Ege Gübre
|174.752.681
|T.S.K.B.
|169.770.593
|Yapı ve Kredi Bank.
|169.320.061
|Eczacıbaşı İlaç
|167.538.041
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi