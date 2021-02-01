Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Koza Altın
|1.173.852.751
|Odaş Elektrik
|892.182.057
|Emlak Konut GMYO
|543.964.865
|Garanti Bankası
|515.391.284
|Karsan Otomotiv
|485.771.966
|Gübre Fabrik.
|383.315.926
|Şişe Cam
|376.919.836
|Doğan Holding
|350.416.182
|Kardemir (D)
|292.445.335
|Petkim
|281.573.809
|Türk Hava Yolları
|280.618.614
|Ford Otosan
|276.088.158
|GSD Holding
|275.699.441
|Otokar
|264.179.116
|Yapı ve Kredi Bank.
|204.192.532
|Koza Madencilik
|192.612.424
|Akbank
|182.461.445
|Turkcell
|177.086.467
|Eczacıbaşı İlaç
|154.408.749
|Şekerbank
|142.304.396
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi