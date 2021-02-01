Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Koza Altın 1.173.852.751 Odaş Elektrik 892.182.057 Emlak Konut GMYO 543.964.865 Garanti Bankası 515.391.284 Karsan Otomotiv 485.771.966 Gübre Fabrik. 383.315.926 Şişe Cam 376.919.836 Doğan Holding 350.416.182 Kardemir (D) 292.445.335 Petkim 281.573.809 Türk Hava Yolları 280.618.614 Ford Otosan 276.088.158 GSD Holding 275.699.441 Otokar 264.179.116 Yapı ve Kredi Bank. 204.192.532 Koza Madencilik 192.612.424 Akbank 182.461.445 Turkcell 177.086.467 Eczacıbaşı İlaç 154.408.749 Şekerbank 142.304.396 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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