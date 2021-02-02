Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Koza Altın 933.176.439 Şişe Cam 801.400.461 Türk Hava Yolları 699.481.694 Garanti Bankası 595.810.724 Karsan Otomotiv 455.228.642 Odaş Elektrik 448.855.148 Eczacıbaşı İlaç 446.162.695 Doğan Holding 431.083.390 Gübre Fabrik. 379.144.609 Kardemir (D) 336.770.279 Emlak Konut GMYO 291.614.724 Turkcell 287.171.663 Ford Otosan 236.487.733 Otokar 228.879.413 Petkim 212.294.896 Aselsan 189.599.114 Vakıflar Bankası 168.378.362 Yapı ve Kredi Bank. 166.951.946 Şekerbank 159.163.896 Verusa Holding 156.363.563 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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