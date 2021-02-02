Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Koza Altın
|933.176.439
|Şişe Cam
|801.400.461
|Türk Hava Yolları
|699.481.694
|Garanti Bankası
|595.810.724
|Karsan Otomotiv
|455.228.642
|Odaş Elektrik
|448.855.148
|Eczacıbaşı İlaç
|446.162.695
|Doğan Holding
|431.083.390
|Gübre Fabrik.
|379.144.609
|Kardemir (D)
|336.770.279
|Emlak Konut GMYO
|291.614.724
|Turkcell
|287.171.663
|Ford Otosan
|236.487.733
|Otokar
|228.879.413
|Petkim
|212.294.896
|Aselsan
|189.599.114
|Vakıflar Bankası
|168.378.362
|Yapı ve Kredi Bank.
|166.951.946
|Şekerbank
|159.163.896
|Verusa Holding
|156.363.563
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi