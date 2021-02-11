Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Koza Altın
|666.092.488
|Emlak Konut GMYO
|610.271.709
|Petkim
|565.347.749
|Sasa Polyester
|491.962.815
|Garanti Bankası
|402.910.719
|Doğan Holding
|398.662.473
|Ford Otosan
|341.657.701
|Karsan Otomotiv
|302.471.791
|Ereğli Demir Çelik
|295.443.745
|Şişe Cam
|260.304.890
|Kardemir (D)
|251.604.340
|Ege Gübre
|237.977.844
|Tüpraş
|231.643.494
|Türk Hava Yolları
|229.130.711
|İş Finansal Kiralama
|223.541.533
|Turkcell
|203.636.152
|Odaş Elektrik
|196.741.301
|Koza Madencilik
|174.778.859
|GSD Holding
|166.259.427
|Koç Holding
|164.327.436
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi