Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Halkbank
|2.547.744.079
|Sasa Polyester
|1.328.405.190
|Türk Hava Yolları
|878.953.538
|Koza Altın
|819.449.104
|Vakıflar Bankası
|782.107.508
|Garanti Bankası
|711.337.586
|Petkim
|575.677.175
|Ford Otosan
|536.265.193
|Odaş Elektrik
|498.280.172
|Şişe Cam
|360.199.345
|Karsan Otomotiv
|360.174.659
|İpek Doğal Enerji
|323.324.352
|Kardemir (D)
|315.842.573
|Pegasus
|314.384.056
|Koza Madencilik
|307.180.865
|Akbank
|296.610.658
|Hektaş
|267.045.284
|Gübre Fabrikaları
|266.284.804
|Kordsa Teknik Tekstil
|260.596.613
|Tüpraş
|240.919.504
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi