Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Halkbank 2.547.744.079 Sasa Polyester 1.328.405.190 Türk Hava Yolları 878.953.538 Koza Altın 819.449.104 Vakıflar Bankası 782.107.508 Garanti Bankası 711.337.586 Petkim 575.677.175 Ford Otosan 536.265.193 Odaş Elektrik 498.280.172 Şişe Cam 360.199.345 Karsan Otomotiv 360.174.659 İpek Doğal Enerji 323.324.352 Kardemir (D) 315.842.573 Pegasus 314.384.056 Koza Madencilik 307.180.865 Akbank 296.610.658 Hektaş 267.045.284 Gübre Fabrikaları 266.284.804 Kordsa Teknik Tekstil 260.596.613 Tüpraş 240.919.504 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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