Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Sasa Polyester 765.219.966 Türk Hava Yolları 449.456.533 Koza Altın 358.473.163 Vakıflar Bankası 304.313.206 Karsan Otomotiv 265.927.300 Gübre Fabrikaları 242.856.477 Hektaş 240.801.514 Garanti Bankası 211.509.529 Kardemir (D) 206.235.980 Ford Otosan 203.534.251 Odaş Elektrik 184.846.324 Turkcell 176.216.717 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 169.995.467 Petkim 149.632.148 Halkbank 144.937.285 Tofaş Oto Fabrikası 134.119.915 İş Finansal Kiralama 129.992.568 Pegasus 129.898.475 Şişe Cam 126.930.944 Emlak Konut GMYO 123.521.195 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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