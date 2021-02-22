Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Sasa Polyester
|765.219.966
|Türk Hava Yolları
|449.456.533
|Koza Altın
|358.473.163
|Vakıflar Bankası
|304.313.206
|Karsan Otomotiv
|265.927.300
|Gübre Fabrikaları
|242.856.477
|Hektaş
|240.801.514
|Garanti Bankası
|211.509.529
|Kardemir (D)
|206.235.980
|Ford Otosan
|203.534.251
|Odaş Elektrik
|184.846.324
|Turkcell
|176.216.717
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|169.995.467
|Petkim
|149.632.148
|Halkbank
|144.937.285
|Tofaş Oto Fabrikası
|134.119.915
|İş Finansal Kiralama
|129.992.568
|Pegasus
|129.898.475
|Şişe Cam
|126.930.944
|Emlak Konut GMYO
|123.521.195
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi