Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|1.177.728.919
|Karsan Otomotiv
|673.316.711
|Türk Hava Yolları
|664.568.199
|Sasa Polyester
|601.142.902
|Koza Altın
|537.774.289
|Emlak Konut GMYO
|522.240.052
|Kardemir (D)
|490.820.489
|Garanti Bankası
|419.107.222
|Gübre Fabrikaları
|418.224.871
|Odaş Elektrik
|321.935.583
|ASELSAN
|293.236.527
|Tüpraş
|266.383.308
|Pegasus
|263.267.184
|Şişe Cam
|246.061.720
|Turkcell
|223.659.455
|Doğan Holding
|211.733.224
|Vakıflar Bankası
|209.904.370
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|192.395.982
|Ford Otosan
|187.766.248
|Akbank
|184.326.304
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi