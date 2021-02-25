Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

25.02.2021 13:37
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiPetkim1.177.728.919Karsan Otomotiv673.316.711Türk Hava Yolları664.568.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Petkim1.177.728.919
Karsan Otomotiv673.316.711
Türk Hava Yolları664.568.199
Sasa Polyester601.142.902
Koza Altın537.774.289
Emlak Konut GMYO522.240.052
Kardemir (D)490.820.489
Garanti Bankası419.107.222
Gübre Fabrikaları418.224.871
Odaş Elektrik321.935.583
ASELSAN293.236.527
Tüpraş266.383.308
Pegasus263.267.184
Şişe Cam246.061.720
Turkcell223.659.455
Doğan Holding211.733.224
Vakıflar Bankası209.904.370
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası192.395.982
Ford Otosan187.766.248
Akbank184.326.304
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Petkim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


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