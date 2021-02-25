Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Petkim 1.177.728.919 Karsan Otomotiv 673.316.711 Türk Hava Yolları 664.568.199 Sasa Polyester 601.142.902 Koza Altın 537.774.289 Emlak Konut GMYO 522.240.052 Kardemir (D) 490.820.489 Garanti Bankası 419.107.222 Gübre Fabrikaları 418.224.871 Odaş Elektrik 321.935.583 ASELSAN 293.236.527 Tüpraş 266.383.308 Pegasus 263.267.184 Şişe Cam 246.061.720 Turkcell 223.659.455 Doğan Holding 211.733.224 Vakıflar Bankası 209.904.370 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 192.395.982 Ford Otosan 187.766.248 Akbank 184.326.304 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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