Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 3.529.859.767 Koza Altın 1.101.520.596 Pegasus 904.990.748 Kardemir (D) 845.833.893 Petkim 790.726.233 Emlak Konut GMYO 719.647.563 Şişe Cam 688.957.935 Garanti Bankası 688.760.181 Tüpraş 559.132.570 Karsan Otomotiv 473.737.433 TAV Havalimanları 405.978.925 İndeks Bilgisayar 291.140.235 Gübre Fabrikaları 280.437.024 Ford Otosan 279.277.444 Şekerbank 259.232.281 Doğan Holding 258.414.481 Akbank 253.456.182 Yapı ve Kredi Bankası 252.060.136 Odaş Elektrik 250.420.685 Sasa Polyester 246.848.099 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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