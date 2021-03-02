Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|3.529.859.767
|Koza Altın
|1.101.520.596
|Pegasus
|904.990.748
|Kardemir (D)
|845.833.893
|Petkim
|790.726.233
|Emlak Konut GMYO
|719.647.563
|Şişe Cam
|688.957.935
|Garanti Bankası
|688.760.181
|Tüpraş
|559.132.570
|Karsan Otomotiv
|473.737.433
|TAV Havalimanları
|405.978.925
|İndeks Bilgisayar
|291.140.235
|Gübre Fabrikaları
|280.437.024
|Ford Otosan
|279.277.444
|Şekerbank
|259.232.281
|Doğan Holding
|258.414.481
|Akbank
|253.456.182
|Yapı ve Kredi Bankası
|252.060.136
|Odaş Elektrik
|250.420.685
|Sasa Polyester
|246.848.099
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi