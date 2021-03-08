Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.031.890.732 Petkim 940.351.684 Koza Altın 770.323.089 Halkbank 723.800.701 Tüpraş 560.660.919 Kardemir (D) 466.180.206 Türk Hava Yolları 462.718.822 Vakıflar Bankası 456.474.407 Hektaş 431.104.566 Emlak Konut GMYO 359.264.520 Ereğli Demir Çelik 349.518.176 İndeks Bilgisayar 321.667.446 Turkcell 308.369.889 Gözde Girişim 306.044.618 Şişe Cam 299.849.290 Doğan Holding 254.300.018 İş Bankası (C) 244.447.144 Yapı ve Kredi Bankası 215.459.309 Odaş Elektrik 209.479.735 Gübre Fabrikaları 205.544.865 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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