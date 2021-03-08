Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.031.890.732
|Petkim
|940.351.684
|Koza Altın
|770.323.089
|Halkbank
|723.800.701
|Tüpraş
|560.660.919
|Kardemir (D)
|466.180.206
|Türk Hava Yolları
|462.718.822
|Vakıflar Bankası
|456.474.407
|Hektaş
|431.104.566
|Emlak Konut GMYO
|359.264.520
|Ereğli Demir Çelik
|349.518.176
|İndeks Bilgisayar
|321.667.446
|Turkcell
|308.369.889
|Gözde Girişim
|306.044.618
|Şişe Cam
|299.849.290
|Doğan Holding
|254.300.018
|İş Bankası (C)
|244.447.144
|Yapı ve Kredi Bankası
|215.459.309
|Odaş Elektrik
|209.479.735
|Gübre Fabrikaları
|205.544.865
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi